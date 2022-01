Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 28 gennaio 2022: ospiti, concorrenti in nomination, nuovi ingressi, eliminati, ultime news

Come ogni venerdì torna l’appuntamento imperdibile con il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta tenendo incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori. Tra amori che nascono, altri giunti al capolinea, amicizie che vacillano e contrasti sempre più accesi, il percorso dei concorrenti nella casa più spiata d’Italia sta continuando e la data della finale, il 14 marzo, si avvicina. Anche se non sembra vero. Ma cosa succederà stasera, venerdì 28 gennaio? Chi è in nomination e a rischio eliminazione?

Grande Fratello Vip anticipazioni 28 gennaio 2022: concorrenti in nomination

Lunedì scorso Kabir Bedi, il famoso ‘Sandokan’, è stato il preferito della puntata e ha deciso di condannare al televoto l’avversaria Federica Calemme. La bella showgirl napoletana, quindi, è al televoto ed è a rischio eliminazione. Con lei Barù e Nathaly Caldonazzo, tutti entrati da poco nella casa del GF VIP. Chi di loro si salverà? E chi, invece, dovrà abbandonare il gioco e tornare in studio da Alfonso Signorini?

GF VIP 28 gennaio 2022: chi sono i nuovi concorrenti e ospiti di stasera

Questa sera, molto probabilmente, dopo l’addio di Manuel Bortuzzo, che per motivi fisici ha dovuto lasciare la sua adorata Lulù e la casa, entreranno nuovi concorrenti. Ma chi sono? Il primo nome che è stato fatto sarebbe quello di Edoardo Donnamaria, giovane blogger, speaker radiofonico di RTL e volto di Forum al fianco di Barbara Palombelli. Gli due nuovi concorrenti sarebbero due giovani e conosciuti modelli e influencer: si tratta di Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Sarà davvero così?

GF VIP 28 gennaio 2022: ultime news su Delia, Soleil, Jessica e Barù

Questa sera si tornerà a parlare, quasi sicuramente, del rapporto di Delia e Soleil, che sembrano aver trovato un punto di stabilità. Pace fatta o finta tregua? E ancora, al centro della puntata potrebbero esserci Barù, che è a rischio eliminazione, e Jessica: tra i due potrebbe nascere qualcosa di più dell’amicizia? La princess non si è mai tirata indietro!