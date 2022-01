Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 31 gennaio 2022: ospiti, primo finalista, nomination, eliminati e ultime news

Dopo l’eliminazione di Federica Calemme di venerdì scorso, sta per tornare una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. La finale si avvicina, proprio quella che sembrava così lontana, e questa sera verrà decretato il prima finalista di questa lunghissima edizione: chi avrà il ‘privilegio’ tra Delia, Soleil e Giucas? E cosa succederà?

Grande Fratello Vip 31 gennaio 2022: chi sarà il primo finalista tra Delia, Giucas e Soleil?

Questa sera il pubblico non dovrà votare per eliminare i concorrenti, ma avrà un compito ancora più importante: decretare il primo finalista di questa edizione del GF VIP, che è stata (e sarà ancora) ricca di colpi di scena. Al televoto, per votare il preferito, ci sono: Delia Duran, moglie di Alex Belli, Soleil Sorge, una protagonista indiscussa, e Giucas Casella, il ‘nonnino’ che ha fatto divertire tutti. Chi di loro si aggiudicherà questo titolo? Lo scopriremo stasera!

GF VIP anticipazioni 31 gennaio 2022: ultime news su Delia e Alex, Barù e Jessica

Dopo il momento verità di Alex Belli della scorsa settimana, questa sera si tornerà a parlare molto probabilmente di Delia e Alex Belli, la coppia ‘protagonista’ di questa edizione con il loro amore libero. Delia, in realtà, ora sembra vicina al nuovo arrivato Gianluca: nascerà qualcosa? Il marito entrerà nella casa per un confronto? E quando si parla di ‘amore’, poi, non si può non parlare di Barù e Jessica: tra i due c’è davvero una bella complicità? O per la princess sarà l’ennesima delusione? Chissà!

Gianmaria Antinolfi lascia il GF VIP?

Dopo Manuel Bortuzzo, che ha deciso di abbandonare la casa del GF VIP per motivi fisici, questa sera forse farà lo stesso Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che ha tanto fatto parlare di sé. Abbiamo imparato a conoscerlo, ci siamo affezionati a lui, ma molto probabilmente quella di stasera sarà l’ultima puntata di Gianmaria: ritornerà in studio e rivedrà Federica? Lo scopriremo stasera!