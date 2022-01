Grande Fratello Vip cambia giorno, la nuova programmazione tv da febbraio 2022: ecco quando va in onda

Continua il percorso dei ‘vipponi’ nella casa del Grande Fratello Vip, ma presto il reality cambierà giorno della puntata e non andrà più in onda il venerdì. Il motivo? Dall’11 febbraio su Canale 5 prenderà il via una nuova e imperdibile serie tv con Vanessa Incontrada, che vestirà i panni di Fosca. Ma quando ritornerà, quindi, la casa più spiata d’Italia?

Grande Fratello Vip da febbraio cambia giorno: ecco quando va in onda

Il reality condotto da Alfonso Signorini, che anche quest’anno sta riscuotendo un enorme successo, presto potrebbe cambiare giorno. E non andare più in onda il venerdì, forse proprio dopo la settimana di Sanremo. La casa più spiata d’Italia, infatti, tornerà ad accogliere l’italiani giovedì 10 febbraio e sfiderà Doc nelle tue mani, la serie di successo di Rai 1. Ci riuscirà a battere il dottor Andrea Fanti e tutto il suo team?

Quando va in onda Fosca su Canale 5?

Il Grande Fratello Vip, quindi, da febbraio andrà in onda, salvo altri cambiamenti, il lunedì e il giovedì. Dall’11 febbraio, infatti, Canale 5 darà spazio a una nuova serie tv, Fosca, che vede protagonista sul piccolo schermo Vanessa Incontrada. Fosca andrebbe così a sfidare Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci che presto debutterà (sicuramente di venerdì) su Rai 1.