Grande Fratello Vip, chi è il primo finalista: eliminati, concorrenti in nomination e cosa è successo lunedì 7 febbraio 2022

Dopo aver ‘saltato’ la puntata del venerdì per via del Festival di Sanremo, il Grande Fratello Vip è tornato in onda con una scoppiettante diretta del lunedì. Tra colpi di scena, grandi sorprese ed emozioni, il percorso dei ‘vipponi’ nella casa più spiata d’Italia sta continuando e la finale, che sembrava così lontana quando è stata annunciata, si fa sempre più vicina (è in programma il 14 marzo). Ma cosa è successo ieri, lunedì 7 febbraio? E chi è il primo finalista tra Delia, Manila, Katia e Davide? Scopriamolo insieme!

GF VIP: chi è il primo finalista e cosa è successo lunedì 7 febbraio 2022

Sono quattro i concorrenti al televoto, con il pubblico che questa settimana ha un compito specifico: votare e decretare il primo vincitore. Hanno questa possibilità Delia Duran, moglie di Alex Belli spesso al centro di polemiche, Manila Nazzaro, che in questi mesi ha sempre dimostrato forte personalità, Davide Silvestri, che ha fatto divertire tutti, e Katia Ricciarelli, che non si è mai tirata indietro e si è messa in gioco. Chi di loro è il primo finalista di questa edizione?

GF VIP: concorrenti in nomination, quando va in onda la prossima puntata

Prima finalista sì, ma anche nuovi concorrenti in nomination perché il gioco al GF VIP ora si fa sempre più duro. La prossima puntata del reality, lo ricordiamo, andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, giovedì 11 febbraio perché venerdì su Canale 5 debutterà la nuova serie tv con Vanessa Incontrada, che vestirà i panni di Fosca Innocenti.