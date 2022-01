Grande Fratello Vip, chi è il primo finalista? Eliminati e concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 31 gennaio 2022

Puntata speciale quella di stasera del Grande Fratello Vip, il reality che da settimane (mesi, ormai) sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra amori, nuovi ingressi, amicizie ‘ballerine’, dita puntate a suon di falsità, giochi e racconti di vita, il percorso dei ‘vipponi’ continua e questa sera verrà decretato il primo finalista dell’edizione, la più lunga di sempre. Chi avrà questo ‘privilegio’?

Grande Fratello Vip, chi è il primo finalista Soleil, Giucas e Delia?

Al televoto tre concorrenti, tre veri protagonisti. Stiamo parlando di Delia Duran, moglie di Alex Belli spesso al centro di polemiche, di Soleil Sorge, che ha sempre la parola giusta al momento giusto e Giucas Casella, il ‘nonnino’ della casa, quello che ha regalato momenti di spensieratezza e leggerezza. Chi di loro sarà il primo finalista? Lo scopriremo stasera!

GF VIP concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 31 gennaio 2022, cosa è successo

Questa sera si tornerà a parlare di Alex e Delia, del loro amore libero e del rapporto con Soleil. Poi, sicuramente, verrà dato spazio ai nuovi ingressi, che hanno scombussolato gli equilibri, e alla ‘relazione’ tra Barù e Jessica.

Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP?

La prossima puntata del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 7 febbraio perché da domani inizierà la settimana di Sanremo. Poi il reality cambierà giorno e andrà in onda di giovedì, non più il venerdì per lasciare spazio alla fiction Fosca, che debutterà l’11 febbraio su Canale 5.