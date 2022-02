Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato giovedì 24 febbraio 2022: concorrenti in nomination, cosa è successo

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e il 14 marzo, dopo mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, verrà decretato il vincitore e uno dei ‘vipponi’ avrà il compito di spegnere tutte le luci. Un gesto simbolico che segna la fine di un lungo percorso. Ma chi è stato eliminato giovedì 24 febbraio? Chi dei concorrenti ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria? E chi, invece, è finito in nomination e ora è nelle mani del pubblico da casa?

GF VIP, chi è stato eliminato giovedì 24 febbraio 2022

Sono tre i concorrenti a rischio eliminazione, proprio ora che la finale si avvicina. Dopo Kabir Bedi, che ha dovuto abbandonare la casa quasi a ‘sorpresa’, questa sera sono in bilico Davide Silvestri, uno dei protagonisti di questa edizione, Katia Ricciarelli, che ha chiesto al pubblico di essere mandata via, e Nathaly Caldonazzo, una delle ultime arrivate che bene e presto si è inserita nelle dinamiche vivaci del reality. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco?

GF VIP: concorrenti in nomination e cosa è successo giovedì 24 febbraio 2022

Al centro della puntata l’amicizia incrinata tra Katia Ricciarelli e Manila, il triangolo ‘artistico’ tra Delia, Soleil e Alex e il rapporto tra Jessica e Barù. Ma non solo. Il GF VIP non smette mai di regalare colpi di scena e la finale si avvicina. Ricordiamo che la prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 28 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5. I telespettatori, però, potranno seguire i daytime ogni pomeriggio su Canale 5 o la diretta h24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.