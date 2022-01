Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri 14 gennaio 2022: cosa è successo dopo la puntata e chi è in nomination

Tre donne al televoto, tre ‘vippone’ questa sera, venerdì 14 gennaio, a rischio eliminazione. Tre concorrenti che potrebbero presto vedere ‘sfumato’ il sogno di vincere il Grande Fratello Vip, il reality che da quattro mesi sta appassionando milioni di telespettatori. Ma chi è stato eliminato tra Carmen, Soleil e Federica? Cosa è successo nel corso della puntata? Tra amori che sbocciano, contrasti e nuovi ingressi?

Grande Fratello Vip: chi è stato eliminato venerdì 14 gennaio 2022

Al televoto, e quindi a rischio eliminazione, tre donne: la nuova arrivata Federica Calemme, che negli ultimi giorni ha fatto discutere per il suo rapporto con Gianmaria, la chiacchierata Soleil Sorge e Carmen Russo. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco? Stando al sondaggio di Grande Fratello Forum Free, Federica, inaspettatamente, sembra essere la preferita con il 48%: sarà davvero così?

Grande Fratello Vip: chi sono i concorrenti in nomination, cosa è successo venerdì 14 gennaio

Questa sera, quasi sicuramente, si parlerà dell’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli, dell’amore già finito tra Gianmaria e Federica e dei contrasti e della casa ancora spaccata in due. La prossima puntata, lo ricordiamo, andrà in onda lunedì 17 gennaio, sempre in prima serata su Canale 5. Chi vuole, però, può seguire i daytime ogni pomeriggio o la diretta h24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre!