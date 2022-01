Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri: cosa è successo dopo la puntata di lunedì 10 gennaio, chi è in nomination

Tre donne al televoto, tutte con forti personalità. Stiamo parlando di Carmen Russo, la ballerina e ‘vigilessa’ della casa, quella che riporta sempre l’ordine, della discussa e chiacchierata Soleil Sorge e della new entry Nathalie Caldonazzo. Chi di loro questa sera dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip? E chi dei ‘vipponi’ finirà in nomination? Scopriamolo insieme!

Grande Fratello Vip: chi è stato eliminato ieri lunedì 10 gennaio 2022

Grande Fratello Vip: chi sono i concorrenti in nomination e data prossima puntata

La prossima puntata del Grande Fratello Vip, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 14 gennaio, sempre in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che per seguire gli sviluppi dei concorrenti, basterà collegarsi h24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre: in alternativa ci sono le fasce pomeridiane, subito dopo il daytime di Amici, ogni giorno dal lunedì al venerdì su Canale 5, intorno alle 16.30.