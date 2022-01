Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri e cosa è successo dopo la puntata di venerdì 28 gennaio 2022: i concorrenti in nomination

La finale del Grande Fratello Vip, che sembrava così lontana quando è stata annunciata da Alfonso Signorini, si avvicina e il percorso dei ‘vipponi’, nella casa più spiata d’Italia, sta continuando. Tra amori che nascono, altri stroncati sul nascere, amicizie che vacillano, equilibri sempre più precari, discussioni e polemiche. Ma cosa è successo nella classica puntata del venerdì, andata in onda il 28 gennaio? Chi dei tre concorrenti al televoto ha dovuto lasciare il gioco e salutare gli amici? Scopriamolo insieme!

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato tra Barù, Federica e Nathaly?

Al televoto tre concorrenti, tutti entrati da poco nella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Barù, che sta appassionando sempre di più per via del suo rapporto con la princess Jessica, di Federica Calemme, la showgirl napoletana vicina a Gianmaria Antinolfi e di Nathaly Caldonazzo, che non le manda certo a dire, puntigliosa e pungente come non mai. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco? Tornare in studio e rinunciare al sogno di arrivare in finale?

GF VIP: cosa è successo venerdì 28 gennaio 2022 e chi sono i concorrenti in nomination

Al centro della puntata, ancora una volta, Delia Duran, moglie di Alex Belli che ora sembra aver trovato in Soleil, sua ‘nemica’, una complice. Ma si tratta di un’amicizia vera o la ‘guerra’ è dietro l’angolo?

Guerra aperta, invece, tra Soleil e Manila, sempre più ai ferri corti: come stanno le cose tra di loro? Ricordiamo che la prossima puntata del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 31 gennaio 2022, ma i telespettatori potranno seguire sia la fascia pomeridiana (in onda ogni giorno dopo il daytime di Amici), sia la diretta h24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.