Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 24 gennaio 2022

Il pubblico deve rispondere a una sola domanda: ‘Chi vuoi salvare’?. E i concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori, al televoto sono 3. Uno di loro sarà il preferito e avrà un compito difficile: condannare uno degli ‘avversari’ al televoto eliminatorio del prossimo venerdì: chi sarà?

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato lunedì 24 gennaio 2022: il nome del preferito

Sono tre i concorrenti in nomination. Stiamo parlando di Kabir Bedi, il ‘Sandokan’ più famoso di sempre, di Federica Calemme, la bella napoletana arrivata da poco nella casa più spiata d’Italia, e di Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Chi di loro verrà salvato dal pubblico? E chi, una volta salvo, condannerà al televoto gli avversari? Lo scopriremo stasera!

Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination dopo lunedì 24 gennaio 2022, data prossima puntata

Salvo cambiamenti del palinsesto la prossima puntata del GF VIP, che da settimane sta tenendo incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori, andrà in onda venerdì 28 gennaio, sempre in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che è possibile seguire le avventure dei ‘vipponi’ nelle fasce pomeridiane, subito dopo il daytime di Amici, o in diretta h24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.