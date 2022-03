Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato lunedì 7 marzo: nomination, doppia eliminazione, chi è il terzo finalista

Una settimana esatta alla finale del Grande Fratello Vip, il reality che da settembre sta appassionando i telespettatori. Tra discussioni, amori, confronti e amicizie sempre più solide, i concorrenti ancora in gioco sono agguerriti come non mai, pronti ad arrivare fino al 14 marzo perché l’obiettivo di tutti, inutile negarlo, è vincere. Ma solo uno di loro avrà il privilegio di ‘spegnere’ le luci della casa più spiata d’Italia e di fare il suo ingresso nello studio come vincitore: chi sarà? E cosa è successo nel corso della puntata di lunedì 7 marzo?

Chi è stato eliminato al GF VIP: la doppia eliminazione

Come sta succedendo da qualche giorno, al GF VIP questa sera ci saranno due eliminazioni. Una flash, che sorprenderà i ‘vipponi’, ormai a un passo dalla finale. Il primo televoto vede tra i protagonisti tre concorrenti, che hanno fatto la storia di questa edizione: stiamo parlando di Davide Silvestri, che nel corso dell’ultima puntata ha avuto un duro confronto con Lulù e l’ha accusata di essere falsa, di Jessica Selassié, che continua ad avvicinarsi a Barù e a discutere con la sorella, e di Miriana Trevisan, da molti considerata una ‘stratega’. Chi di loro ha dovuto abbandonare il gioco?

Poi, un’altra eliminazione: un salvataggio a catena e un concorrente che dovrà prepararsi la valigia in poco tempo. A chi è toccata questa brutta sorte?

Chi sono i finalisti: i nomi

Al momento, le finaliste sono due: Delia Duran, moglie di Alex Belli che in poco tempo ha fatto parlare e chiacchierare per la sua concezione di ‘amore libero’ e Lulù, una delle Princess Selassié. Questa sera, però, verrà decretato il terzo finalista: chi rivedremo il 14 marzo in prima serata?

Concorrenti in nomination e data della finale

La finale del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 14 marzo: chi trionferà in questa edizione, la più lunga della storia? Ricordiamo che i vipponi si potranno seguire in diretta, 24 ore su 24, su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, oppure nelle fasce pomeridiane su Canale 5 subito dopo l’appuntamento con il daytime di Amici.