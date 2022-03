Grande Fratello Vip, ecco chi ha vinto: Jessica Salassié conquista il montepremi

E’, quasi a sorpresa, Jessica Salassiè la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga dellastoria del Gf Vip, durata ben 6 mesi. Sul “podio”, nella serata finale, si contendevano il titolo di vincitore, oltre alla Salassié, Barù Gaetani e Davide Silvestri. Per Barù la gara è terminata presto, con il primo televoto flash. Il secondo televoto, invece, ha stabilito la vittoria della Salassié.

Jessica Selassiè: vinti 100 mila euro di montepremio

Oltre al titolo di regina della casa, la maggiore delle sorelle Salassié si è portata a casa un montepremi di ben 100.000 euro. Che la principessa arrivasse in finale e che addirittura vincesse questa edizione del Grande Fratello Vip non solo non era scontato, ma addirittura non era neanche immaginabile per molti. Altri, invece, avevano scommesso su di lei sin dall’inizio. Metà del montepremi, quindi 50 mila euro, verrà donato in beneficenza. Si tratterà di una causa quanto mai attuale: i soldi sono destinati agli aiuti per le persone coinvolte nella guerra dell’Est Europa. Un gesto molto apprezzato da tutti.

Finale del Grande Fratello Vip: la vittoria e cosa è successo

Nel corso della puntata ci sono stati tanti colpi di scena che hanno fatto stare gli spettatori attaccati agli schermi. I concorrenti, invece, hanno vissuto le loro ultime, grandi emozioni all’interno della casa. Il primo ad essere eliminato è stato Giucas Casella. Visita a sorpresa nella casa quella di Ilary Blasi. La conduttrice ne ha approfittato per annunciare l’inizio del reality L’Isola dei Famosi, a partire dalla prossima settimana. Jessica Salassié è stata decretata quinta finalista, senza aspettarsi che da lì a poco sarebbe stata nominata vincitrice. Un momento di romanticismo lo abbiamo avuto quando Manuel Bortuzzo ha dedicato un pezzo al pianoforte alla sua fidanzata Lulù. Altri momenti di emozione quando è stato eliminato Davide Silvestri, ma anche quando è uscita dalla casa Delia Duran. La giovane ha infine perdonato marito Alex Belli. La loro storia, almeno per il momento, è ricominciata con un abbraccio dopo che lui le ha dedicato un ballo in studio.