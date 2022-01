Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi potrebbe lasciare la casa entro questa data: ecco da chi verrà sostituito

Dopo la breve ‘storia’ con Sophie Codegoni e i baci passionali con la nuova arrivata Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip, è pronto a sorprendere tutti. Ancora una volta. Sì, perché l’imprenditore campano, definito da Katia Ricciarelli ‘il playboy della mutua’, presto potrebbe lasciare la casa più spiata d’Italia.

Gianmaria Antinolfi lascia il Grande Fratello Vip?

Dopo Aldo Montano e Francesca Cipriani, che hanno deciso di lasciare la casa per festeggiare il Natale in famiglia, presto anche Gianmaria Antinolfi potrebbe abbandonare il reality per motivi di lavoro. La notizia è stata data dal giornalista Gabriele Parpiglia durante ‘Le chicche di gossip’: ‘Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha creduto. Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il GF Vip, per poi tornare a lavorare. Tra pochissimi giorni termina questo periodo. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Secondo me Gianmaria entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro‘.

Chi sostituirà Gianmaria Antinolfi? Il nome del vip

Ancora nessuna ufficialità, ma Gabriele Parpiglia ha già anticipato il nome di chi potrebbe sostituire Gianmaria Antinolfi: ‘Il sogno ha un nome e un cognome, che tra l’altro ha vinto anche un programma. E’ uscito da Secret Story, dove ha portato il suo segreto in Spagna e ha vinto, Luca Onestini. Potrebbe non entrare da sole, ma entrare come unico concorrente insieme al fratello Gianmarco, premiato a Siviglia come personaggio rivelazione in Spagna. Non sarà facile, è difficile perché si è aperto il mercato spagnolo per entrambi’. Sarà davvero così? Se così fosse Soleil Sorge si troverebbe in casa un altro suo ex perché Luca Onestini, tronista di Uomini e Donne, nel 2017 ha scelto proprio lei. Come reagirà?