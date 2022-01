Grande Fratello Vip, il primo finalista e quando va in onda la prossima puntata: la data

Una puntata speciale del Grande Fratello Vip perché lunedì 31 gennaio si conclude in bellezza il mese e verrà decretato il primo finalista di questa lunghissima edizione. Tra i concorrenti al televoto, che potrebbero avere questo ‘privilegio’, ci sono Delia Duran, moglie di Alex Belli, Soleil Sorge, una protagonista indiscussa, e Giucas Casella, che in queste settimane ha fatto divertire tutti. Chi di loro si aggiudicherà il titolo di ‘primo finalista’?

Grande Fratello Vip 2022: chi è il primo finalista?

Il pubblico questa settimana è chiamato a votare il preferito, quello che potrebbe diventare il primo finalista. Hanno questa opportunità Delia Duran, Soleil Sorge e Giucas Casella: chi ‘trionferà’? Lo scopriremo stasera!

Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP? Cambio di programmazione

E se da una parte verrà decretato il primo finalista, dall’altra i telespettatori dovranno fare a meno della puntata del venerdì perché questa è la settimana dedicata a Sanremo e anche Mediaset ha dovuto stravolgere tutti i palinsesti. Ma non solo. Da febbraio il reality cambierà giorno e andrà in onda il giovedì. Il motivo? L’11 febbraio, che cade di venerdì, su Canale 5 prenderà il via una nuova fiction, Fosca, che vede protagonista Vanessa Incontrada. Intanto, quindi, la prossima puntata del GF VIP andrà in onda, come sempre, lunedì 7 febbraio, in prima serata!