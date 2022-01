Grande Fratello Vip, sondaggi, anticipazioni e percentuali televoto: il più votato di lunedì 24 gennaio 2022

A distanza di pochissimi giorni dall’ultima messa in onda, torna come ogni lunedì l’appuntamento fisso con Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. La data della finale, che ci sarà il 14 marzo, è ancora lontana, e i concorrenti stanno continuando il loro percorso, tra non pochi alti e bassi. Nuovi ingressi che hanno fatto vacillare equilibri già precari, amori al capolinea, amicizie contrastate, dibattiti e polemiche. Ma chi dovrà abbandonare il gioco lunedì 24 gennaio? Chi è al televoto e rischia l’eliminazione? Scopriamo cosa dicono i primi sondaggi!

Il pubblico deve rispondere a una domanda: ‘Chi vuoi salvare?’. E al televoto ci sono tre concorrenti: Soleil Sorge, da sempre protagonista di questa edizione, Kabir Bedi, che con Giucas forma una coppia esilarante, e Federica Calemme, una delle ultime arrivate e sempre più vicina al bel Gianmaria Antinolfi. Chi di loro verrà ‘graziato’ e potrà continuare il percorso nella casa più spiata d’Italia?

Stando ai primi sondaggi pubblicati da Grande Fratello Forum, Soleil sembra essere la preferita con il 39,28% di voti. A seguire Kabir Bedi, il Sandokan più famoso di sempre, con il 35%, mentre ultima sembrerebbe essere Federica Calemme con il 25.72%. Soleil, quindi, se i dati dovessero essere questi si salverebbe, ma avrebbe il compito di condannare uno dei due avversari al televoto di venerdì, quello eliminatorio. Non ci resta che aspettare e scoprire cosa succederà!