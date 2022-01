Grande Fratello Vip: sondaggi, percentuale televoto, nomination e anticipazioni venerdì 28 gennaio 2022: chi sarà eliminato?

E se quello di lunedì, come sempre, è stato un televoto ‘blando’ senza nessuna eliminazione, venerdì al Grande Fratello Vip, in occasione della classica diretta, uno dei concorrenti e dei vipponi della casa più spiata d’Italia dovrà abbandonare il gioco. A chi toccherà questa brutta sorte? Chi a poche settimane dalla finale dovrà rinunciare al sogno della vittoria? Scopriamo, intanto, cosa dicono i sondaggi e le percentuali che, ricordiamo, non sono quelle certe.

Televoto e sondaggi Grande Fratello Vip: chi viene eliminato tra Barù, Federica e Nathaly? Le percentuali

Al televoto ci sono tre ‘vipponi’, tutti nuovi arrivati. Stiamo parlando di Barù, che sta affascinando sempre di più Jessica, di Federica Calemme, vicina a Gianmaria Antinolfi, e di Nathaly Caldonazzo, che non le manda certo a dire. Chi di loro verrà eliminato definitivamente durante la puntata di venerdì 28 gennaio? Stando ai sondaggi e alle anticipazioni di Grande Fratello Forum, attualmente Barù sembrerebbe essere salvo con il 42.15%, seguito da Nathaly con il 41.57%. A rischio eliminazione, invece, la showgirl napoletana con il 16.28%. Sarà lei a dover abbandonare la casa? Lo scopriremo solo tra pochissimi giorni!

Chi rischia l’eliminazione tra Nathaly, Barù e Federica al GF VIP?

Se così fosse e se la percentuale dovesse essere davvero questa, Federica venerdì dovrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Salutare i suoi amici e, in particolar modo, Gianmaria. Come reagirà il ‘playboy’ di questa edizione? Ma sarà davvero lei a dover rinunciare al sogno della vittoria? Ricordiamo che l’appuntamento è per venerdì in prima serata su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia.