Graziano Galatone: chi è, età, carriera, teatro, Instagram, Notre Dame de Paris, chi è la moglie, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Graziano Galatone, ma conosciamolo meglio!

Graziano Galatone: chi è, età, carriera

Graziano Galatone è nato a Palagianello l’8 ottobre del 1973 ed è un noto cantante e attore teatrale. Ha partecipato a diverse fiction di successo ed è stato apprezzato dal pubblico per aver interpretato dal 2002 fino a oggi il capitano in Notre Dame de Paris. Molto attivo in teatro, con uno spettacolo dopo l’altro, nel 2010 ha debuttato nel ruolo di Renzo Tramaglino ne I Promessi sposi – Opera moderna e nella stagione 2019-2020 ha condotto i Fatti vostri su Rai 2 occupandosi della parte musicale.

Chi è la moglie? Figli e vita privata

Pare che Galatone sia felice al fianco dell’ex moglie di Carlo Ancelotti, ma nulla è certo sulla sua sfera sentimentale. Ci sono davvero poche notizie e sembra essere molto geloso della sua parte più intima.