Greta Beccaglia, chi la giornalista di Toscana Tv molestata in diretta: età, Instagram e vita privata

Stava facendo il suo lavoro Greta Beccaglia, una giornalista televisiva che fuori dallo stadio stava riportando i fatti della partita Empoli-Fiorentina. Sembrava andasse tutto bene, tutto nella normalità, fino a quando un tifoso ha pensato bene di palparle il sedere. Un gesto che non è passato (e per fortuna) inosservato e tanti si sono schierati dalla parte della giovane, che sui social ai followers ha spiegato che presto farà una denuncia.

Greta Beccaglia, chi è la giornalista molestata in tv: età, carriera

Greta Beccaglia è una giornalista di Toscana Tv: è lei che sabato sera è stata molestata in diretta da alcuni tifosi che, dopo aver visto Empoli-Fiorentina allo stadio, hanno pensato bene di palparle il sedere mentre lei stava facendo il suo lavoro per il programma A Tutto Gol. Greta è nata a Firenze, ha 27 anni e si è laureata agli Università degli studi della sua città natale. Lavora per Toscana Tv ed è anche vicepresidente dell’Associazione Centro Pecci.

Greta Beccaglia: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @gretabeccaglia vanta oltre 55 mila followers.