Greta Scarano: chi è, età, carriera, origini, chi è il fidanzato, film, Instagram, Chiamami ancora amore

Tutto pronto per il classico appuntamento con Mara Venier a Domenica In. Tra gli ospiti anche l’attrice Greta Scarano. Ma conosciamola meglio!

Greta Scarano: chi è, età, carriera

Greta Scarano è nata a Roma il 27 agosto del 1986 ed è una nota attrice. Ha frequentato per anni un corso di teatro, poi ha studiato batteria e percussioni. Tra il 2003 e il 2004 ha ripreso lo studio della recitazione all’istituto Corner in Alabama. Una volta torna a Roma, ha conseguito la maturità classica, si è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche e ha frequentato un corso di recitazione presso la scuola di teatro “Ettore Petrolini“. Ha recitato in teatro in Italia e negli Stati Uniti, ha girato vari videoclip e cortometraggi e ha partecipato alla soap opera Un posto al sole. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e ora la rivedremo in tv nei panni di Ilary Blasi nella fiction dedicata a Francesco Totti. Questo mese, il 26-27 e 28 Aprile l vedremo protagonista con Salvatore Esposito nelle sale per “La cena perfetta“.

Greta Scarano: chi è il fidanzato, vita privata

Greta Scarano è stata legata in passato all’attore Michele Alhaique, conosciuto sul set del film Qualche nuvola. Dal 2019 l’attrice ha una storia d’amore con il regista Sydney Sibilia.

Greta Scarano: Instagram

Greta Scarano ha un profilo Instagram. Con il suo account @gretascarano vanta 156 mila followers.