Guillermo Mariotto: chi è, età, carriera, stilista, Ballando con le Stelle, moglie, biografia, malattia, Instagram

Tutto pronto per l’appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, per commentare la prima semifinale dell’Eurovision, anche Guillermo Mariotto, noto giudice di Ballando con le Stelle.

Dagli esordi al successo di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle

Guillermo Mariotto è nato a Caracas il 13 aprile del 1966 ed è un noto stilista e personaggio televisivo venezuelano naturalizzato italiano. Mariotto, nato da madre venezuelana e padre italiano, vive da tempo a Roma e ha debuttato nello spettacolo a soli 17 anni, poi è entrato in contatto con l’alta moda romana e nel 1994 è diventato direttore creativo della maison Gattinon.

Fra i vari personaggi, ha vestito Raffaella Carrà, Beyoncé, Papa Benedetto XVI e nel 2020 ha addirittura ricevuto dal presidente della Repubblica Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia per il suo lavoro di ambasciatore della moda italiana nel mondo. Dal 2005 lo vediamo in televisione in veste di giurato di Ballando con le Stelle, sempre pungente e ironico.

Il periodo buio della malattia

In un’intervista rilasciata a Di Più, lo stilista ha raccontato di alcuni momenti difficili vissuti nel passato. “Alla nascita avevo la milza più grande del resto degli organi e questo mi ha portato a rischiare la vita. Quando i medici se ne accorsero, mi portarono in ospedale”. Ma ora sta bene ed è riuscito a vincere la sua battaglia!

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Molto riservato e geloso della sua vita privata, non sappiamo nulla della sua sfera più intima: ha una compagna? Si lascerà andare e si racconterà ai microfoni della Bortone?

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @guillermomariottoreal vanta oltre 20.000 followers.