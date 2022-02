Gustavo Thoeni, chi è il campione di sci: età, carriera, oggi, chi è la moglie, nipoti, discesa libera di Kitzbuhel

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche il campione di sci Gustavo Thoeni con il coro degli alpini: ma conosciamolo meglio!

Gustavo Thoeni, chi è il campione di sci: età, carriera

Gustavo Thoeni è nato a Stelvio il 28 febbraio del 1951 ed è un ex sciatore alpino e allenatore di sci alpino. E’ considerato uno dei più grandi campioni di tutti i tempi dello sci alpino, anche grazie alle quattro vittorie nella Coppa del mondo generale, al secondo posto conquistato nel 1974 e alle cinque coppe del Mondo. Ma non sol. Ha vinto la medaglia d’oro nello slalom speciale, l’argento nello slalom speciale a Innsbruck, due ori ai Mondiali di Sankt Moriz e due titoli mondiali in combinata. Come allenatore, invece, ha guidato la nazionale italiana e per anni ha seguito personalmente Alberto Tomba.

Gustavo Thoeni: chi è la moglie, vita privata e figli

Gustavo Thoeni è sposato da tempo con Ingrid Pfaundler e dal loro amore sono nate tre figlie: Petra Maria, Susanne e Anna.

Gustavo Thoeni: l’hotel, dove si trova

Insieme alla moglie ora il campione gestisce un albergo Bella Vita nella sua Trafoi, una vita lontana dai riflettori e immersa nella sua natura.