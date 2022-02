Highsnob e Hu: chi sono, età, carriera, canzoni, Instagram, testo di Abbi cura di te, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, anche Highsnob e Hu.

Highsnob e Hu al Festival di Sanremo 2022: chi sono, età, carriera e canzoni

Highsnob e Hu parteciperanno al Festival di Sanremo 2022 e questo è il nome scelto da Michele Matera, di 36 anni, e Federica Ferracuti, di 27 anni. Lui è un rapper di Avellino, cresciuto a La Spezia, lei è marchigiana ed è nata e cresciuta Fermo. Lui ha iniziato a muovere i primi passi in strada, lei invece fin da piccola ha studiato chitarra, basso, pianoforte, violoncello. Highsnob, quindi Michele, è già molto attivo su Spotify, mentre lei, in arte Hu, ha partecipato nel 2020 a Sanremo nella categoria Giovani. E recentemente ci hanno riprovato insieme e sono saliti sul palco dell’Ariston con il brano ‘Abbi cura di te’.

Instagram

Con l’account @mikeisaprettyboy vantano 120 mila followers.

Highsnob e Hu, testo e video della canzone ‘Abbi cura di te’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Abbi cura di te” la canzone con cui Highsnob e Hu saliranno sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Ho perso la ragione, hai ragione

Ma non siamo pari, siamo animali

Stringimi forte, che provo piacere

Nel sentir dolore come lo shibari

Scrivo solo di notte così per lo meno

Baby sto imparando a rimpiazzare i sogni

I sogni come te qualcuno aveva detto

Che la mattina sveglio neanche li ricordi

E vincere battaglie non mi serve mica

Perché questa è una guerra in cui si perde sempre

E io perdo la testa come Oloferne

Dimmi come ti senti ora che baci un verme

Tu vienimi a prendere dentro quest’ansia

Ti aspetterò dove ci siamo persi

Siamo un universo fatto di parole

Che non ci siamo detti

E per ricordarle, me le tatuerò

Perché non ti sento ma tutto qua parla di te

E solo dio sa quanto vorrei che fossi silenzio

Ho trovato la calma però non è niente di che

Non ha niente di me

Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te

Lontano da te

E goodbye ovunque sarai tu ricorda

Abbi cura di te

Abbi cura di te

Come tagli sopra le mie mani

Queste lenzuola sanno ora come ti chiami

In questo gioco quando hai vinto hai perso

Esseri umani senza essere umani

Vorrei essere acqua per lavarti via il dolore

Baciare le tue lacrime eh

E poi piove e poi piove

E farsi male fino a sfinirsi

Finché il dolore non lo senti più

Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu

Ed è cosi che le nostre parole

Sono diventate armi in mano a dei bambini

E fanno così male che non te l’ho detto

Però ti prometto

Che per ricordarle me le tatuerò

Perché non ti sento ma tutto qua parla di te

E solo Dio sa quanto vorrei che fosse silenzio

Ho trovato la calma però non è niente di che

Non ha niente di me

Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te

Lontano da te

E goodbye ovunque sarai tu ricorda

Abbi cura di te

Abbi cura di te

E tu tornare a togliermi il fiato

La mia condanna camera a gas

Giusti al momento sbagliato, ho sbagliato

Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te

Lontano da te

E goodbye ovunque sarai tu ricorda

Abbi cura di te

Abbi cura di te

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

I due hanno descritto così la loro canzone ‘un brano di verità, per riflettere sulle sensazioni e sui sentimenti che girano attorno alla fine di una storia d’amore’.