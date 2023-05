Hopper Jack Penn, chi è il figlio di Sean Penn: età, carriera, oggi, chi è la madre, film Signs of love, fidanzata e Instagram

Hopper Jack, figlio del grande divo di Hollywood Sean Penn, sarà ospite a Oggi è un altro giorno per parlare del suo ultimo film Signs of love dove l’attore recita insieme alla sorella. Lui, una storia in chiaro scuro alle spalle come spesso capita ai personaggi del mondo dello spettacolo, ammette di aver “fatto molti errori ma di aver cambiato vita”. Adesso lo troviamo in questa nuova esperienza sul grande schermo in famiglia: “Lavorare con i familiari? E’ bello ma a piccole dosi“.

Bello e dannato, chi è l’antidivo e figlio d’arte Hopper Jack Penn

Intanto partiamo con il dire che Hopper ha oggi 29 anni e ne compirà 30 al prossimo agosto. Negli anni ha fatto un po’ di tutto: dal cuoco, al modello, ma come i suoi genitori – Sean Penn e Robin Wright – ama il cinema. E sono diverse le pellicole che lo hanno visto protagonista tra cui Il tuo ultimo sguardo, Una vita in fuga, Puppy Love. Rivendica, come spesso capita ai figli d’arte, specie di questo calibro, il suo diritto a non essere soltanto un “figlio di Hollywood”. Adesso lo vedremo all’opera con la sorella interpretando due fratelli pieni di problemi insieme all’altra co-protagonista femminile Zoe Blue.

Trama film Signs of love

L’11 maggio 2023 è la data di uscita in Italia dell’ultimo film del figlio, o meglio dei figli, Penn. Il film, regia di Clarence Fuller, è ambientato in un violento sobborgo di Philadelphia, e Hopper interpreta un piccolo spacciatore, figlio di una famiglia di tossicodipendenti. Zoe Blue, presente nel cast, veste i panni invece di una ragazza sorda, proveniente da una famiglia diametralmente opposta.

La vita privata e il rapporto con i genitori

Hopper Jack Penn è figlio di Sean Penn e Robin Wright, con quest’ultimi rimasti insieme in tutto venti anni e sposati per quattordici. La sorella Dylan è di tre anni più grande. Dal papà Hopper ha preso tutto, compreso l’atteggiamento ‘sbarazzino’ classico dell’immaginario Hollywoodiano. In passato pare abbia avuto problemi con la droga. E’ nato a Los Angeles città in cui vive.

Chi è la fidanzata Zoe Blue, curiosità

Hopper Jack Penn pare sia fidanzato con un’altra figlia d’arte, Zoe Blue. Attrice e produttrice ha partecipato a diversi film tra cui Gonzo Girl, Untitled Joan Didion Project. Oggi ha 29 anni. Ma cos’altro sappiamo sull’attore? Ecco altre curiosità:

E’ del segno zodiacale del Leone

Ama i boschi

Adora i suoi genitori, ma non gli piace troppo il fatto che siano attori

Haiti è tra i suoi luoghi preferiti

Instagram Hopper Jack Penn

Sui social esiste un profilo Instagram a suo nome ma non sappiamo se sia ufficiale o meno. Lo potete trovare qui Hopper Penn (@at_easeladies).