How I Met Your Father: cos’è, quando esce in Italia, dove vederlo, cast e anticipazioni sullo spin-off

Dopo How I Met Your Mother sta per arrivare How I Met Your Father, uno spin off da non perdere assolutamente con Hilary Duff. Ma quando arriva in Italia? E dove vederlo? Qui, in quest’articolo, troverete tutte le informazioni e curiosità.

How I Met Your Father: quando esce in Italia, la data e dove vederlo

Ancora pochissime le informazioni ufficiali su How I Met Your Father, spin off della serie di successo How I met Your Mother, ma essendo una produzione 20th Century Fox è probabile che venga pubblicato su Disney+, nella nuova sezione Star.

Cast How I Met Your Father: spin off con Hilary Duff

How I Met Your Father è ambientata in un futuro prossimo e la protagonista è la narratrice Sophie, che viene interpretata da Hilary Duff. Nel cast troveremo Francia Raisa Almenderez, che dovrà interpretare Valentina, la coinquilina di Sophie. E ancora, Kim Cattral, che vestirà i panni di Sophie in versione futura, Chris Lowell, invece, sarà Jess, autista Uber e aspirante musicista. Non finisce qui. Tien Tran sarà la sorella adottiva di Jesse, Ashley Reyes sarà Ellen, chirurgo residente a Los Angeles e fidanzata a distanza di Sid.

Quando esce in Italia How I Met Your Father?

How I Met Your Father ha debuttato negli USA il 18 gennaio scorso, quando sono usciti i primi due episodi, mentre gli ultimi 8 andranno in onda una volta a settimana. Per quanto riguarda l’Italia, invece, non c’è ancora una data: bisogna aspettare e…pazientare ancora un po’!