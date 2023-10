I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni terza puntata: trama episodio 6 novembre 2023

Nuovo appuntamento su Rai 1 con le indagini del commissariato di Pizzofalcone, appuntamento in prima serata con la fiction che vede protagonisti Alessandro Gassman e Carolina Crescentini. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? E soprattutto cosa vedremo nel prossimo episodio? Ecco tutte le anticipazioni.

La serie I Bastardi di Pizzofalcone è coprodotta da Rai Fiction e Clemart srl ed è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, editi da Einaudi: la quarta stagione, in onda da lunedì 23 ottobre in prima serata su Rai 1, si compone di quattro nuovi episodi, uno per ogni serata di messa in onda. Adesso però, dopo aver visto le prime due puntate, è già tempo di capire cosa accadrà tra sette giorni.

Cosa è successo nella seconda puntata

Prima però facciamo prima però un piccolo riepilogo di quanto avvenuto nel corso della seconda puntata andata in onda ieri sera. In tv abbiamo visto l’episodio intitolato “Fiori”. Un nuovo efferato omicidio ha sconvolto il quartiere di Pizzofalcone. Nel suo negozio, su un letto di tulipani, viene ritrovato in una pozza di sangue il noto fioraio Savio Niola. Le indagini si attivano subito battendo ogni pista possibile e impegnando una squadra che sembra essere tornata unita come quella di un tempo. Intanto, la Procura continua ad indagare sulla scomparsa di Lojacono, che secondo alcuni documenti sarebbe collegata a una collaborazione dell’Ispettore con la criminalità organizzata. Ricordiamo che tutte le repliche della fiction sono disponibili on demand sul portale Rai Play.

Anticipazioni terza puntata, trama episodio lunedì 6 novembre 2023

Vediamo ora cosa accadrà tra sette giorni. Ebbene, secondo le anticipazioni di I Bastardi di Pizzofalcone 4, in tv vedremo l’episodio intitolato “Angeli“. Nando Iaccarino è un’istituzione per gli appassionati di automobili di Pizzofalcone. Quando viene trovato ucciso nella sua officina, le indagini della squadra li conducono nel mondo del lusso e nel passato dell’uomo. Nel frattempo, una visita inaspettata in Commissariato rischia di far trapelare la verità su Lojacono.