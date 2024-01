I Cesaroni 7, la nuova stagione sì farà: quando cominciano le riprese

I Cesaroni 7, la fortunata serie Mediaset si farà. La conferma arriva dalla casa di produzione e l’account ufficiale di uno degli attori.

I Cesaroni torneranno in onda. La fortunata serie Mediaset troverà il settimo capitolo tanto atteso. I fan chiedono da diverso tempo una nuova stagione, verranno finalmente accontentati dopo anni di titubanza. Questo ripensamento, soprattutto da parte di Claudio Amendola, lo si deve al fatto che i risultati delle repliche – in onda su Netflix – sono stati più che incoraggianti. Lo stesso Amendola curerà la regia di questo nuovo capitolo.

Tanto è bastato ad Antonello Fassari per accettare di tornare a vestire i panni di Cesare cesaroni. Si rivedrà anche Max Tortora – che darà nuovamente vita al meccanico Ezio Masetti – il cast poi è ancora da comporre. Matteo Branciamore resta in forse. Non si sa nulla di Elena Sofia Ricci. La donna sarà meno presente in altri contesti: l’attrice ha da poco lasciato Che Dio Ci Aiuti. La serie che l’ha vista in abito talare è tutta in mano a Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, con qualche traccia di Spollon.

Cesaroni 7, al via la nuova serie: quando cominceranno a girare

Dunque Elena Sofia Ricci può guardare o riguardare altrove. Magari proprio alla Garbatella. Il famoso bar della serie è tutt’ora frequentato. Le persone ne approfittano ancora oggi per fare un selfie davanti all’entrata: l’osteria più celebre della fiction italiana tornerà a popolarsi. Questo vuol dire che è possibile iniziare a parlare di riprese.

Si comincerà a girare da giugno 2024: le indiscrezioni sulla trama si moltiplicano, ma Claudio Amendola non lascia trapelare nulla. Sarà il regista, ma per il momento è vietato sapere altro. A partire da come evolverà la figura – a tratti iconica – di Giulio Cesaroni. Sempre presente, invece, la suocera Gabriella che sarà interpretata dalla madre di Amendola Rita Savagnone. Tutto sembra essere pronto. Il conto alla rovescia verso giugno 2024 è appena cominciato.

Subito dopo non resterà altro da fare. Se non decidere la messa in onda. Presumibilmente su Mediaset, ma anche Netflix si sfrega le mani. Il Biscione è pronto ad accogliere il progetto a braccia aperte, ma non è ancora abbastanza per definirlo acquisito. Soprattutto da quando le piattaforme streaming la fanno da padrone.