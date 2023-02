I Coma_Cose: ‘Ci sposiamo’: l’annuncio a Sanremo, canteranno ‘Sarà perché ti amo’

I Coma_Cose si sposano: l’amore trionfa a Sanremo

Loro hanno già vinto. Comunque andrà il Festival di Sanremo, la loro vittoria la porteranno a casa. La loro casa, quella che i Coma_Cose metteranno su insieme. Perché loro due, Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California, pseudonimo di Francesca Mesiano hanno annunciato proprio durante la kermesse musicale più amata d’Italia che coroneranno il loro, di amore.

I fiori d’arancio arriveranno a breve, come fa sapere Francesca, che ha rivelato la novità nel corso della conferenza stampa di oggi, terza serata del festival. “Abbiamo deciso di convolare a nozze. Un giorno stavamo parlando in generale di matrimonio e io a un certo punto gli ho detto: cosa ne pensi se ci sposassimo davvero? Quindi la proposta l’ho fatta io. Ma lui è arrivato con l’anello”. E mostra orgogliosa il pegno d’amore.

Uniti nella musica e nella vita Anche Fausto vuole raccontare le sue emozioni. Sempre nel corso della conferenza stampa ha rivelato di essere uno spirito romantico. “Mi sono detto ‘adesso o mai più’. Per il momento c’è la promessa, quando saremo più tranquilli, dopo il festival, decideremo i dettagli per bene”. “Infatti non sappiamo ancora la data, dopo Sanremo decidiamo”, ha confermato California. E, per coronare questo periodo romantico, neanche a farlo apposta, domani, nella serata delle cover, i Coma_Cose canteranno con i Baustelle “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Un segno del destino?

Il brano in gara I Coma_Cose gareggiano a Sanremo con il brano “L’addio”. Un titolo sicuramente contrastante con le emozioni che stanno provando in questo momento, ma che sperano porti loro fortuna. Gareggiano nella categoria dei big. Saliti sul palco dell’Ariston già nel 2021 con la canzone “Fiamme negli occhi”, colpirono pubblico e critica grazie alla loro interpretazione intensa. Giù allora il amore trapelava dagli sguardi, che non si lasciavano mai per tutta la durata dell’esibizione. Quest’anno, invece, la coreografia mostra i due interpreti che iniziano di spalle, per raccontare la loro crisi. Francesca e Fausto non nascondono di aver vissuto un momento di crisi nella loro storia, che va avanti da 8 anni. Ma ora ne sono usciti più forti di prima, tanto da voler passare la vita insieme. “Volevamo dirvi che non ci aspettavamo quello che sta succedendo a questa canzone. Non ci aspettavamo che l’amore si potesse moltiplicare fino a questo punto… Non ci aspettavamo di scoprire che su quel palco, stasera, non canteremo in 2 ma tutti insieme.

Ce l’avete fatto capire voi, e noi volevamo dirvi il più grande GRAZIE che si può”, hanno scritto su Instagram, visto il notevole riscontro del pubblico alla loro canzone.

Coma_Cose vincitori del premio Lunezia

Il prestigioso Premio Lunezia è stato consegnato oggi durante il Festival di Sanremo ai due vincitori: i Coma_Cose. I due artisti sono stati premiati da Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 28 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, presso la sala stampa del Casinò di Sanremo. Il riconoscimento ai Coma_Cose per il brano “L’addio” è stato motivato con queste parole dal Patron De Martino: «’L’addio’ è un testo dai delicati intenti, con raffinati passi lirici e un messaggio semplice e commovente. Ma ‘L’addio’ è anche una canzone dall’attesa energia musical-letteraria. ‘L’addio’ nel suo concetto inverso, un impegno laico, per non farlo mai valere. ‘L’addio’ come gesto salvifico, per ritrovarsi nonostante tutto».

A queste parole si aggiunge la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia): «Il tema che abbiamo premiato è il coraggio e la protezione. Un tema che al Festival di Sanremo è sempre stato considerato al pari di una terapia di coppia, talora speziato da ripicche e dispetti. Meritato il Premio Lunezia per Sanremo».