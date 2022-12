I Disguido: chi sono, magia, chi è Guido, età, curiosità, spettacoli e vita privata del duo di illusionisti

Ci siamo, torna anche oggi l’appuntamento con Oggi è un altro giorno il talk pomeridiano condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni a partire dalle 14.00. In studio nella puntata odierna ci sarà anche il duo illusionista noto sotto il nome de I Disguido. Magia e spettacolo, questi alcuni degli ingredienti con i quali questa coppia, insieme nella vita e nel lavoro, si sono fatti amare dal pubblico.

Chi sono Guido Marini e Isabella R. Zanivan dei Disguido

Disguido è ormai il marchio di fabbrica della coppia di illusionisti formata da Guido Marini e Isabella R. Zanivan. Lui è un attore, regista, scenografo diplomatosi all’Accademia delle Belle Arti. Lei è una psicologa ma anche attrice e danzatrice: ha una laurea conseguita alla cattedra di antropologia con una ricerca dal titolo La Fiducia nell’illusionista. La loro vita è insieme sul palco, a teatro, e fuori dal lavoro. Ad unirli è la magia e la passione questo bellissimo nonché affascinante mestiere.

La carriera

Con i loro spettacoli hanno girato il mondo ottenendo premi e riconoscimenti. Grazie alle loro abilità danno vita a show in cui la realtà si confonde con l’illusione, l’irreale diventa reale, in spettacoli eccentrici, mai banali e pieni di colpi di scena. Ad esempio il loro spettacolo “Disillusion” è un originale mix d’illusionismo, mimo e cabaret. Un susseguirsi di quadri teatrali, visual gag e acrobazie visionarie in cui trionfano magia e comicità.

I premi

Diversi i riconoscimenti portati a casa e conseguiti dalla coppia di performers:

Nel 2020 hanno vinto il Primo Premio in General Magic all’International Forum of Magicians di San Pietroburgo

Nel 2017 il Terzo premio FISM in Comedy Magic agli Europei di Blackpool,

Negli anni 2018 e 2015 hanno rappresentato l’Italia ai Mondiali di Magia e nel 2013 hanno ricevuto il prestigioso Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia

La vita privata

Come detto la coppia divide anche la vita privata. Di loro hanno parlato alcuni tra i più importanti maghi e illusionisti del nostro Paese. Mr Forest ha detto di loro: “Isabella e Guido sono un perfetto cocktail con le giuste dosi di surrealtà, poesia e una spruzzatina di follia!”. “Sono artisti Veri di grande estrazione teatrale” (Raul Cremona). “Grazie davvero perchè non si finisce mai di scoprire qualcosa di nuovo. Bravi!“, ha invece detto il noto conduttore Gerry Scotti.