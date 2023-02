I Mummenschanz: chi sono, età, carriera, tour in Italia, Teatro Olimpico, foto

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno il salotto televisivo in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00 su Rai 1 condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti di puntata ci saranno anche loro I Mummenschanz storici performer svizzeri in scena con uno spettacolo che celebra i 50 anni di attività della compagnia. Ma cosa sappiamo su di loro? Scopriamolo con questo articolo!

Chi sono i componenti de I Mummenschanz, dagli esordi al successo internazionale

Il gruppo teatrale – dalla proibitiva pronuncia – è nato in svizzera ed è stato fondato nel 1972 da Bernie Schurch e dallo scomparso Andres Bossars, morto nel 1992 a soli 47 anni per Aids, nonché dall’italiana Floriana Frassetto. I loro spettacoli sono diventati iconici in tutto il mondo ed hanno una particolarità: i mimi della compagnia non usano né musiche, né scenografie e soprattutto non mostrano mai i loro volti. In scena ci sono soltanto i loro corpi e le maschere, nulla di più. Uno spettacolo essenziale ma non per questo meno bello ed emozionante, anzi. La magia che si crea sul palco è unica ed ha portato il gruppo di performers a tagliare il traguardo di oltre 50 anni di attività collezionando oltre 1.200 serate di spettacoli.

Questi i componenti attuali della compagnia che affiancano la fondatrice Floriana Frassetto:

Tess Burla

Sarah Lerch

David Lablanca

Manuel Schiunter

Lo spettacolo 50 years in scena al Teatro Olimpico di Roma

I Mummenschanz sono in scena a Roma dal 31 gennaio al 6 febbraio al Teatro Olimpico nell’ambito della stagione dell’accademia filarmonica romana. Lo show festeggia il cinquantesimo compleanno di questa storica formazione che ha conquistato il mondo intero con spettacoli d’arte visiva, avvalendosi come detto ‘solamente’ dell’uso delle maschere e dell’incredibile abilità dei corpi degli interpreti. Non a caso vengono definiti anche come “musicisti del silenzio”. Il loro nome deriva da un termine medievale, mummen, che significa mistificazione, giocatore di dadi.

Instagram I Mummenschanz

Il gruppo teatrale ha un profilo Instagram seguito da poco più di 3.500 followers. Potete trovarlo qui.