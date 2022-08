I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono? La verità del frontman Riccardo Zanotti

Da giorni non si fa altro che parlare dei Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo musicale italiano che hit dopo hit sta collezionando sempre più successi. La loro nuova canzone ‘Dentista Croazia’ è passata un po’ in secondo piano rispetto alla notizia, che sui social è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Quella che fa riferimento a uno scioglimento della band e che ha mandato in tilt, come si può immaginare, i ‘fan’.

I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono davvero?

“Dopo 12 anni di attività e ben 4 album pubblicati, i Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono”. Questo è l’annuncio choc che qualche giorno fa è comparso sulla pagina Instagram ‘The Pipol Tv’, dove si diceva che il frontman Riccardo Zanotti era pronto a lasciare tutto e a partecipare dal solo nel cast di Tim Music Awards, che si terrà a settembre. Niente, però, di più falso.

“È una bufala”

Per la gioia dei fan, infatti, è arrivata subito la smentita di Riccardo Zanotti, che dalla scogliera di Moher, in Irlanda, ha spiegato: “Mi arriva la notizia che ci siamo sciolti, che i Pinguini Tattici Nucleari non ci sono più. Non so che problema abbia certa stampa che ha dato la notizia, non è assolutamente verso. Si tratta di una colossale fake news. Non è vero”. Questo, sicuramente, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai sostenitori della band, a quelli che avevano creduto davvero alla scioglimento. Che in realtà non ci sarà!