Ida Di Benedetto: chi è, età, carriera, film e serie tv, chi è il marito, figlie, film

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al ricordo di Ranieri di Monaco, anche Ida Di Benedetto, la nota attrice e produttrice cinematografica che si racconterà a cuore aperto, senza tralasciare nessun aspetto, dalla carriera alla sfera sentimentale.

Dagli esordi al debutto di Ida Di Benedetto

Ida Di Benedetto è nata a Napoli il 3 giugno del 1945 ed è una nota attrice e produttrice cinematografica. Dopo la carriera in teatro, ha debuttato nel 1978 nel film Nel regno di Napoli ed è stata notata proprio grazie a quel film da Salvatore Piscicelli. Ida Di Benedetto, quindi, è stata scelta come protagonista di Immacolata e Concetta – l’altra gelosia, film d’esordio del regista napoletano. E con questo ha vinto il nastro d’argento come miglior attrice protagonista. Negli anni, poi, si è specializzata in ruoli di donne passionari e sensuali e nella sua carriera ha alternato commedie a sceneggiati. Lei, tra l’altro, ha collaborato con il regista siciliano Aurelio Grimaldi e per la tv ha recitato in molte miniserie, come Morte di una strega e nella soap opera Un posto al sole.

I suoi successi

Ida Di Benedetto l’abbiamo vista anche nella fiction Il bello delle donne 2 e nel 2001 è stata protagonista, accanto a Massimo Ranieri, del film Fondali notturni. Come produttrice, invece, insieme alla figlia Stefania Bifano ha fondato la casa di produzione cinematografica Titania Produzioni e nel 2012 le è stato assegnato il premio Alabarda d’oro per il cinema.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Ida Di Benedetto è stata sposata a lungo con un uomo, di cui non conosciamo molto, ma sappiamo che da quell’amore sono nate due figlie, Stefania e Marta: quest’ultima è una nota attrice. La donna dal 1995, però, è la compagna di Giuliano Urbani, Ministro dei beni e delle attività culturali dal 2001 al 2005. La loro relazione è stata resa pubblica nel 2005. E da quel momento sono innamorati e complici come non mai.