Il cantante Alfa a Sanremo 2024 con “Vai!”: testo canzone, chi è, vero nome, età, altezza, è fidanzato?

Dopo la beffa dello scorso anno stavolta Alfa è pronto a salire sul palco dell’Ariston: sarà lui uno dei 30 concorrenti di questa 74esima edizione del Festival che si preannuncia da record. Genovese, appena 24 anni, è pronto a stupire tutti con la sua musica: ci riuscirà?

Nuove proposte e nuovi talenti della musica italiana, è questo senza dubbio il caso del cantate Alfa. Amatissimo dalla Gen Z nonostante la sua relativamente breve carriera è già riuscito ad affermarsi con i suoi brani, alcuni diventati davvero molto popolari, da Bellissimissima a You Make So Happy, con quest’ultima diventata anche la colonna sonora di uno spot Coop. Adesso però il rapper di origini genovesi è pronto per la definitiva affermazione: e quale occasione migliore di quella offerta da Sanremo?

Da Cin Cin a Bellissimissima: dagli esordi al successo di Alfa

Sicuramente il brano che ci ha portato a conoscere questo (all’apparenza) timido rapper – sicuramente non rispecchia il modello idealizzato nell’immaginario collettivo – è stato “Cin Cin” che pian piano si è fatto strada nelle radio fino ad ottenere il triplo disco di platino. Era il 2019 e Alfa aveva già diversi anni di lavori alle spalle: a quell’anno risale anche l’album Before Wonderlust a cui sono poi seguiti altri due lavori analoghi incisi in studio Nord e, lo scorso anno, Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato.

Il cantante si sta distinguendo per la sua versatilità come dimostrano le tante collaborazioni realizzate sin qu: da Annalisa, a Rosa Linn, passando per Mr Rain fino al ft. con Drast (degli Psicologi e Olly altra nuovo talento che abbiamo visto lo scorso anno sempre a Sanremo). Non tutti sanno che Alfa è anche un conduttore radiofonico: conduce la fascia pomeridiana del weekend a RadioZeta, emittente del gruppo Rtl 102.5.

Canzoni famose

Questi alcuni dei suoi più grandi successi, oltre a quelli sopracitati:

Wanderlust

San Lorenzo

Snob

Ci sarò

Testa tra le nuvole

Disegno

E se non l’avete mai sentita vi consigliamo “5 minuti”, dedicata ad una ragazza morta in un drammatico incidente stradale.

Vita privata: perché si chiama Alfa? Vero nome, fidanzata

Il suo vero nome, passando alla sua sfera privata, è Andrea De Filippi. Nato a Genova, è cresciuto nel quartiere Quarto dei Mille. E’ diplomato al liceo classico. E’ tifosissimo del Genoa. Ma perché ha scelto il nome “Alfa”? Il cantante ha dichiarato di aver voluto fare un omaggio ai suoi studi classici prendendo la prima lettera dell’alfabeto greco, Alfa per l’appunto.

Sofia Marco è ancora la fidanzata del rapper Alfa?

Da tempo il cantante faceva coppia fissa con Sofia Marco, una giocatrice di pallavolo della Serteco Volley School sempre di Genova che milita nella Serie B1. Su di lei non si hanno molte informazioni: sappiamo che è presente sui social, su Instagram ad esempio, con l’account sofiamarco_. Tuttavia il suo profilo è privato. Ad oggi non sappiamo se i due stiano ancora insieme o meno.

Alfa a Sanremo 2024: testo e significato di Vai!

Adesso il cantante è pronto per il palcoscenico di Sanremo dopo che l’anno scorso la sua partecipazione alla versione “giovani” fu interrotta a causa del Covid (che l’artista aveva contratto). Quest’anno però nulla gli impedirà di salire sul palco dell’Ariston: il suo brano si intitola “Vai!”, di seguito ecco il testo completo.

Testo completo Vai! a Sanremo

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh (X2)

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh (X2)

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai