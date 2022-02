Il Cantante Mascherato 2022, anticipazioni 18 febbraio: la sfida tra Pesce Rosso e Aquila, maschere, giudici, duetti e concorrenti

Ha debuttato la scorsa settimana e, come si poteva prevedere, il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera, ha già riscosso notevole successo. E se la prima maschera, quella di Gallina, è stata svelata e il concorrente, Fiordaliso, ha dovuto palesarsi, la puntata di questa sera si aprirà con la sfida attesa tra Pesce Rosso e Aquila: chi di loro vincerà?

Il Cantante Mascherato 2022: anticipazioni 18 febbraio 2022

Anche questa sera, per il secondo appuntamento, i concorrenti in gara saliranno sul palco mascherati, ma con loro ci saranno dei cantanti famosi per i duetti. Ecco tutti gli abbinamenti di venerdì 18 febbraio 2022: Volpe con Tanta voglia di lei se la vedrà con Camaleonte sulle note di Piccola Katy con Dodi Battaglia; Pastore Maremmano – Io che non vivo VS Drago che salirà sulle note di Altrove con Morgan; Pinguino – Sotto questo sole contro Lumaca – la Prima Cosa Bella con Paolo Belli; Soleluna – Testarda contro Medusa – Zingara con Iva Zanicchi; Cavalluccio Marino – Saint Tropez Twist VS Pesce Rosso o Aquila – Un grande amore e niente di più con Peppino di Capri.

Il Cantante Mascherato 2022: doppia eliminazione 18 febbraio

Saranno due i concorrenti che questa sera dovranno togliersi la maschera e svelare la loro identità. Chi si nasconde sotto i vestiti? Gli investigatori in studio, Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa, insieme al pubblico da casa cercheranno di scoprirlo!