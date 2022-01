Il Cantante Mascherato 2022, anticipazioni concorrenti: scoperto il Baby Pinguino? Spoiler e news prima puntata

Subito dopo il Festival di Sanremo, non appena si concluderà la settimana, prenderà il via un altro amatissimo programma di Rai 1. Stiamo parlando de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci: chi si nasconderà dietro le 12 maschere? Dopo aver scoperto Teo Mammuccari, I Ricchi e Poveri, Red Canzian, quest’anno chi dei vip si travestirà? E quali saranno le maschere?

Il Cantante Mascherato 2022: le maschere e chi sono i concorrenti

Sui social, la padrona di casa Milly Carlucci ha già svelato le 12 maschere e tra queste c’è anche il Baby Pinguino: ‘E’ la tenerezza sotto forma di maschera, non trovate anche voi?’ – ha detto. E il web è impazzito perché ancora prima di iniziare sta cercando di capire chi potrebbe nascondersi sotto quella maschera. E sono già partiti i primi nomi, da Luciana Littizzetto a Cristina D’Avena: si nasconderanno loro sotto il Baby Pinguino? Chissà!

Quando inizia Il Cantante Mascherato 2022?

Il Cantante Mascherato 2022 prenderà il via, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, venerdì 11 febbraio, in prima serata su Rai 1. Riconfermati in giuria Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo.