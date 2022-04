Il Cantante Mascherato 2022, chi è Pulcino: tutti gli indizi, i nomi e chi si nasconde sotto la maschera

Su Rai 1 sta per tornare lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando de ‘Il Cantante Mascherato’, il talent game e show che coinvolge il pubblico e i social nel gioco investigativo, alla scoperta del volto nascosto dietro la maschera e che è giunto quasi al capolinea. Eliminazione dopo eliminazione, il pubblico questa sera conoscerà il nome del vincitore, tra le maschere in gara c’è ancora quella del Pulcino. Chi si nasconderà sotto?

Chi è il Pulcino a Il Cantante Mascherato 2022?

Il Pulcino è la new entry de Il Cantante Mascherato, è una nuova maschera che ha avuto la meglio rispetto alla Gatta. E si è presentato proprio poche settimane fa con un indizio, che potrebbe essere fondamentale. “Sono dietro le quinte del Cantante Mascherato come inviato molto speciale. Sta per cominciare la puntata, fervono le attività e si muovono tutti. Insomma, c’è un gran casino. Si dice confusione? Vabbè è uguale, chiaro l’indizio?” e subito il popolo del web è andato in subbuglio per cercare di capire quale personaggio vip si nasconde sotto questa dolcissima e tenera maschera.

Gli indizi

Stando agli indizi, chi si nasconde sotto la maschera del Pulcino non sembrerebbe essere certo nuovo alla trasmissione. “Io questo posto lo conosco, ci sono stato un sacco di volte, ma mai dentro una maschera però” – ha spiegato. E ancora, ha detto: “Forse è questa cosa che voi due parlate con un accento non vostro che li confonde”. Cosa significa?

Pulcino: Magalli o Lino e Rosanna Banfi?

Come si può immaginare, subito è partito il ‘toto nome’ per dare un volto ‘vip’ a questa splendida maschera, che è entrata in gara solo pochi giorni fa. Per molti, un po’ come accade per Lumaca, sotto il Pulcino si nasconde Magalli, altri non escludono l’accoppiata Lino e Rosanna Banfi. Caterina Balivo ha preso in considerazione Gigi D’Alessio, mentre per Flavio Insinna potrebbe nascondere De Sica e Banfi. Sarà davvero così?