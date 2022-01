Il Cantante Mascherato 2022: quando inizia, cast, maschere, concorrenti e anticipazioni

Dopo la finale di The Voice Senior, su Rai 1 sta per tornare il nuovo show del venerdì, Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci e giunto, ormai, alla sua terza e imperdibile edizione. Ma chi parteciperà? Chi si nasconderà dietro le maschere? E, soprattutto, quando inizia?

Quando inizia Il Cantante Mascherato 2022? La data

La terza edizione de Il Cantante Mascherato, salvo cambiamenti del palinsesto, prenderà il via venerdì 11 febbraio, subito dopo la settimana del Festival di Sanremo. E il programma terrà compagnia al pubblico di Rai 1 ogni venerdì in prima serata.

Quali sono le maschere de Il Cantante Mascherato 2022?

E’ stata proprio Milly Carlucci, padrona di casa, a svelare i primi bozzetti delle maschere che saliranno sul palco. Dietro di loro si nasconderanno dei personaggi vip, pronti a mettersi alla prova. Tra le maschere ritroviamo: La volpe pirata, La Lumaca in frac, la Gallina Bluebell, il Camaleonte, il baby Pinguino, il sexy Pesce Rosso, la Medusa, il Cane pastore maremmano, l’esoterico SoleLuna e l’Aquila.

Chi sono i concorrenti de Il Cantante Mascherato 2022?

Le maschere sono state svelate, ma i concorrenti no. E non è possibile farlo perché il gioco è proprio quello: scoprire, puntata dopo puntata, chi si nasconde dietro la maschera. Nella scorsa edizione il vincitore è stato Red Canzian, che si esibiva e saliva sul palco vestito da Pappagallo. Ancora nessuna certezza sui giudici: chi dovrà giudicare le performance? Non ci resta che aspettare, seguire le pagine social del programma e capire se Milly Carlucci nel corso dei prossimi giorni darà altre anticipazioni!