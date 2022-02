Il Cantante Mascherato 2022 stasera 25 febbraio non va in onda: ecco perchè

Dopo la decisione di mandare in onda lo speciale del TG1 tutto incentrato sulla guerra tra Russia e Ucraina e lo slittamento della fiction di Doc nelle tue mani, anche stasera il palinsesto verrà stravolto. Non verrà trasmesso, infatti, l’appuntamento tanto atteso del venerdì, quello con lo show Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. Perché? E quando ritornerà in onda il programma con la terza puntata?

Perché non va in onda

Per rispetto a quello che sta accadendo in Ucraina, la Rai ha deciso di non mandare in onda un programma di intrattenimento. Al posto de Il Cantante Mascherato, quindi, questa sera (venerdì 25 febbraio) verrà trasmesso un episodio de Il Commissario Montalbano ‘Il Covo di Vipere’.

Data della prossima puntata de Il Cantante Mascherato

La prossima puntata de Il Cantante Mascherato, quindi, salvo ulteriori cambiamenti del palinsesto andrà in onda venerdì 11 marzo, perché la settimana prossima su Rai 1 ci sarà uno speciale, un omaggio dedicato a Lucio Dalla.

Le anticipazioni e cosa vedremo

L’11 marzo andrà in onda il terzo appuntamento de Il Cantante Mascherato, quello che avremmo dovuto vedere questa sera. La terza puntata di stasera con lo spareggio tra Drago e Pinguino, poi si andrà avanti con 8 duetti con famosi cantanti. Ecco di seguito, l’elenco di tutti gli abbinamenti:

Volpe ‘Controvento’ VS Pastore Maremmano ‘Meraviglioso amore mio’ con Arisa

Camaleonte ‘Dove si balla’ VS ‘ Soleluna ‘Spelndido Splendente’ con Mietta

Pesce Rosso ‘Non voglio mica la luna’ VS Medusa ‘Amandoti’ con Fiordaliso

Lumaca ‘Ciao Ciao’ VS Pinguino ‘Il cucuzzolo della montagna’ o Drago ‘Serenere’ con Cristina D’Avena.