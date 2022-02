Il Cantante Mascherato, anticipazioni prima puntata 11 febbraio 2022: maschere, cast concorrenti, i duetti di stasera

E’ tutto pronto per il debutto della terza e imperdibile edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci, il programma che coinvolge il pubblico da casa e quello del mondo social nel gioco investigativo alla scoperta del volto nascosto dietro la maschera. Ma cosa succederà nella prima puntata di venerdì 11 febbraio 2022?

Il Cantante Mascherato, anticipazioni prima puntata 11 febbraio 2022: i duetti

Questa sera, per la prima puntata, ci saranno i duetti: ogni protagonista mascherato si esibirà insieme a un personaggio celebre. Poi, al termine, uno dei concorrenti dovrà togliere la maschera e svelarsi. A partire dalla seconda puntata, però, gli smascheramenti saranno due. Ma non finisce qui. Tra le novità di questa edizione c’è che i protagonisti potranno rispondere in diretta alle domande degli investigatori: ovviamente, la loro voce sarà contraffatta, ma le pause e le inflessioni saranno indizi importantissimi.

Il Cantante Mascherato 2022: maschere, concorrenti e giuria

In questa terza edizione saranno 12 le maschere: la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, Il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, l’Aquila e il Drago. Sotto di queste si nascondono altrettanti personaggi famosi: di chi si tratterà? Anche la giuria cercherà di indagare: stiamo parlando di Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa. Non mancherà il pool investigativo capitanato da Sara Di Vaira.

Il Cantante Mascherato 2022: quante puntate sono

Sono 6 le puntate previste de Il Cantante Mascherato: quale maschera verrà svelata per ultima?