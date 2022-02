Il Cantante Mascherato, chi è il Pastore Maremmano? Tutti gli indizi e le ipotesi sul concorrente

Dopo il successo della scorsa edizione, su Rai 1 sta per tornare lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando de ‘Il Cantante Mascherato’, il talent game e show che coinvolge il pubblico e i social nel gioco investigativo, alla scoperta del volto nascosto dietro la maschera. In questa edizione saranno 12 le spettacoli maschere che gareggeranno: la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, Il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Solelula, l’Aquila e il Drago. Sotto di loro, come è ormai noto, si celano altrettanti personaggi famosi e il gioco sta proprio in questo: indovinare il vip sotto la maschera. Ora, insieme, cerchiamo di scoprire chi si nasconde sotto la maschera del Pastore Maremmano.

Il Cantante Mascherato, chi è il Pastore Maremmano? Tutti gli indizi e chi si nasconde dietro la maschera

Il Pastore Maremmano. Questa è una delle maschere della nuova e imperdibile edizione de Il Cantante Mascherato 2022. “E’ una maschera molto vicina alla nostra vita. E’ un cane che si occupa del gregge, molto vicino agli uomini, lavora con noi, il più grande amico dell’uomo. La cosa curiosa – ha spiegato la padrona di casa, Milly Carlucci, nel video di presentazione, è che è vero che è così adatto a stare in compagnia, ma è uno spirito indipendente’. Insomma, chi sarà?