Il Cantante Mascherato, chi è la Lumaca? Tutti gli indizi e le ipotesi sul concorrente

Dopo il successo della scorsa edizione, su Rai 1 sta per tornare lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando de ‘Il Cantante Mascherato’, il talent game e show che coinvolge il pubblico e i social nel gioco investigativo, alla scoperta del volto nascosto dietro la maschera. In questa edizione saranno 12 le spettacoli maschere che gareggeranno: la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, Il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Solelula, l’Aquila e il Drago. Sotto di loro, come è ormai noto, si celano altrettanti personaggi famosi e il gioco sta proprio in questo: indovinare il vip sotto la maschera. Ora, insieme, cerchiamo di scoprire chi si nasconde sotto la maschera della Lumaca.

Il Cantante Mascherato, chi è la Lumaca? Tutti gli indizi e chi si nasconde dietro la maschera

La Lumaca, è questa una delle maschere della nuova edizione del programma, che la padrona di casa Milly Carlucci nel video di presentazione ha definito ‘anomala’. Lumaca è vestita da sera, ha un frac, un cappello a cilindro e ci sono molti gioielli nel guscio, che è rosso ciliegia. Dettagli importanti: chi potrebbe nascondersi sotto la maschera? Milly Carlucci un indizio l’ha fornito: forse è una persona molto elegante. Chi sarà?