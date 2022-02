Il Cantante Mascherato, chi è stato eliminato venerdì 18 febbraio 2022: i cantanti sotto le maschere, cosa è successo

Ha debuttato la scorsa settimana, ma Il Cantante Mascherato, un po’ come tutte le edizioni, si preannuncia essere un successo anche quest’anno. Dopo la prima eliminazione con Fiordaliso, che si nascondeva sotto la maschera de La Gallina, questa sera due concorrenti hanno dovuto abbandonare il gioco: di chi si tratta?

Il Cantante Mascherato, chi è stato eliminato venerdì 18 febbraio 2022

Anche per il secondo appuntamento, quello di venerdì 18 febbraio, i concorrenti in gara saliranno sul palco mascherati, ma con loro ci saranno dei cantanti famosi per i duetti. Ecco tutti gli abbinamenti: Volpe con Tanta voglia di lei se la vedrà con Camaleonte sulle note di Piccola Katy con Dodi Battaglia; Pastore Maremmano – Io che non vivo VS Drago che salirà sulle note di Altrove con Morgan; Pinguino – Sotto questo sole contro Lumaca – la Prima Cosa Bella con Paolo Belli; Soleluna – Testarda contro Medusa – Zingara con Iva Zanicchi; Cavalluccio Marino – Saint Tropez Twist VS Pesce Rosso o Aquila – Un grande amore e niente di più con Peppino di Capri. E saranno due i concorrenti che alla fine della serata dovranno palesarsi: chi si nasconde sotto le maschere?

Il Cantante Mascherato 2022: data prossima puntata, dove vedere le repliche

Tutte le repliche de Il Cantante Mascherato sono disponibili, lo ricordiamo, sul portale Rai Play. La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 25 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1.