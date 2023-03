Il Cantante Mascherato e gli ascolti flop, quando va in onda l’ultima puntata: chiude in anticipo? Tira brutta aria per il programma, che raccoglie pochissimi ascolti e soprattutto vede costi esagerati per ospitare le persone in studio. Chiuderà i battenti? Nel quartier generale Rai di viale Mazzini, più di qualche dirigente ci sta seriamente pensando, nonostante alla conduzione ci sia la conduttrice di punta per Rai Uno: Milly Carlucci.

“Il Cantante Mascherato” chiude in anticipo?

La quarta stagione del programma riscuote bassi ascolti, in un format che probabilmente non interessa il pubblico di casa Rai. Sarà per le regole, sarà perché cerca di fonde il talent all’intrattenimento: delle puntate di questo “prima serata” veramente non interessa a nessuno. Dopotutto, non c’è un reale motivo per vedere questo programma. Forse la prima stagione si mostrava come la novità televisiva, ma oggi non crea nessun hype verso il pubblico, nonostante i personaggi eccellenti che vi partecipano all’interno.

Diciamo che più di qualche dirigente aveva riflettuto sull’opportunità di non ripresentare il programma quest’anno. Anzi, a viale Mazzini hanno tentennato fino all’ultimo nell’idea di cancellare il programma, salvo poi cedere forse al richiamo di Milly Carlucci, che all’interno della Rai non passa il suo periodo più roseo (si veda la gestione di “Ballando con le stelle”). Ma le cattive previsioni mosse dalla dirigenza RAI, alla fine si sono rivelate per veritiere. In tutto l’effetto devastante per il primo canale.

Sulla questione, ad alimentare ulteriormente il carico ci pensa Dagospia. Infatti, oltre ai bassi ascolti, “Il cantante mascherato” verrebbe anche doppiato negli ascolti dalla principale concorrente di casa Mediaset, ovvero il Serale di Amici 2023. La decisione della Rai, in merito, è una: il programma non finirà per questa stagione, ma per gli anni futuri non verrà rinnovato. La definitiva goccia che separerà Milly Carlucci da viale Mazzini?