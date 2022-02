Il Cantante Mascherato, ultime news e anticipazioni di Milly Carlucci: le novità del programma

Il Cantante Mascherato, ecco quali sono le anticipazioni sulla nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, in onda in prima serata a partire da venerdì 11 febbraio su Rai 1. E le novità per l’edizione 2022 saranno davvero tante, a cominciare dalle maschere e dalla giuria. A svelare qualche anticipazione su quello che vedremo nel corso del programma è proprio la conduttrice dell’amatissimo show, Milly Carlucci, attraverso un”intervista rilasciata al settimanale Tele Più. La padrona di casa de Il cantante mascherato 2022 svela quali saranno i giudici di questa edizione, tutti nomi di un certo spessore: Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Arisa. E proprio su quest’ultimo nome, new entry dell’edizione 2022 de Il cantante mascherato, la Carlucci rivela che: “Sarà una sorpresa!”, senza però sbilanciarsi di più.

Il Cantante Mascherato 2022, le anticipazioni di Milly Carlucci: le maschere

In questa edizione de Il cantante mascherato una delle novità è rappresentata dalle maschere: saranno tutte diverse rispetto al passato. Ma vediamo quali sono. I cantanti indosseranno le maschere di vari animali (tranne uno, il SoleLuna), eccoli elencati: il Cavalluccio marino, il Drago, la Volpe, il Pinguino, la Medusa, l’Aquila, la Lumaca, la Gallina, il Cane, il Pesce rosso, il Camaleonte e SoleLuna.

Sempre parlando con il giornalista di Tele Più la conduttrice Milly Carlucci rivela alcuni aneddoti sulle maschere, svelando che la maschera più ingombrante è la Lumaca e la più alta è il Cavalluccio marino, mentre per quanto riguarda la più difficile da creare la risposta è più complessa, perché “Ognuna ha le sue difficoltà. Forse per le caratteristiche che poi scoprirete le più difficili sono state il Camaleonte e la Medusa”.

Il cantante mascherato: l’abbinamento tra maschere e vip

La lunga intervista alla brava conduttrice rivela anche il meccanismo di abbinamento tra l’artista e le maschere. Milly Carlucci spiega che non si tratta di un processo che si svolge in pochi giorni: già nei mesi scorsi i bozzetti delle maschere sono stati mostrati ai vip che dovranno indossarle, spiegando quale sia il carattere che ogni maschera racchiude. I concorrenti de Il cantante mascherato dopo aver visto i disegni e aver compreso le caratteristiche di ogni maschera possono sceglierne una perché ne condividono il carattere oppure, viceversa, perché ne sono esattamente l’opposto e vogliono tentare qualcosa di completamente diverso dal loro repertorio. Ma quale sarebbe la maschera perfetta per Milly Carlucci? La conduttrice non ha esitazioni: la formica, perché, visto che questo è stato un periodo complicato e pesante, ci vuole “un animale ostinato, resistente, organizzato, con la capacità di lavorare in mezzo a tanti guai”.