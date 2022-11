Il Collegio 7, anticipazioni ultima puntata martedì 29 novembre 2022: ospiti, prove ed esami di stasera

Ultima e imperdibile puntata de Il Collegio, il docu reality di Rai 2 che da settimane, ormai, sta appassionando i telespettatori. Questa sera, martedì 29 novembre, andrà in onda l’ultimo appuntamento e l’avventura dei ragazzi, che hanno deciso di lasciare social e smartphone per catapultarsi in una nuova realtà, sta per giungere al capolinea.

Stasera la consegna del diploma a Il Collegio

Settimana di esami e di prove a Il Collegio. Solo chi si sarà distinto in positivo, però, riuscirà ad ottenere il diploma. L’ansia c’è, i ragazzi inizieranno a ribellarsi, lo studio si fa sempre più duro. E le prove da affrontare sono tante. C’è chi dovrà fare i conti con le proprie emozioni, con i cambiamenti, con le amicizie e gli amori. Ma presto gli allievi dovranno abbandonare gli abiti civili e salutare il 1958 per ritornare nella loro realtà.

Chi non supererà le prove

Stando alle anticipazioni, non tutti riusciranno a ottenere il diploma. Due collegiali non supereranno le prove scritte di italiano e matematica, quindi non verranno ammessi agli orari. Ma anche chi andrà all’orale avrà delle difficoltà. Non mancheranno, poi, le emozioni, il ballo di fine anno. E gli insegnamenti. L’appuntamento, quindi, è per stasera su Rai 2 a partire dalle 21.20.