Il Collegio 7, chi è stato eliminato o sospeso ieri sera? Cosa è successo martedì 8 novembre 2022

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, soprattutto giovani, Il Collegio 7, il reality di Rai 1 giunto alla sua settima edizione. E ambientato nel 1958. I protagonisti, tutti allievi tra i 14 e i 17 anni, hanno dovuto abbandonare i social e gli smartphone per catapultarsi in un’altra realtà, lontana dalla loro generazione. Ma cosa è successo nella puntata di ieri? Tra gelosie e incomprensioni, ci sono state anche delle eliminazioni?

Cosa è successo nella puntata di ieri de Il Collegio

La quinta puntata si è aperta con una telefonata da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha annunciato una sorpresa molto speciale per i ragazzi. Per alcuni di loro, però, è arrivato il momento di provare a rimediare al rendimento scolastico, che è sotto la sufficienza. Chi è riuscito nell’arduo compito di convincere i prof?

La gita

Ma non finisce qui. Il Preside ha deciso di ‘spedire’ in gita i ragazzi, ma non tutti sono riusciti a ottenere questo premio. E cosa è successo a chi è rimasto dentro al convitto? Al momento, nessuno dei ragazzi è stato sospeso, ma le sorprese sono dietro l’angolo.

Alessandro e Apollinaire sono stati sospesi

Alla fine della quinta puntata su allievi sono stati espulsi: Alessandro Orlando e Apollinaire Manfredi, che già nelle scorse puntate erano stati protagonisti di episodi spiacevoli e bravate.

Dove vedere le repliche

In attesa della sesta puntata, vi ricordiamo che tutti gli episodi della settima edizione sono disponibili in streaming sul portale Rai Play.

Articolo in aggiornamento