Il Collegio, anticipazioni 8 novembre: cosa vedremo nella quinta puntata di stasera, ospiti e novità

Come ogni martedì che si rispetti l’appuntamento su Rai 2 è solo uno. Ed è quello con il reality Il Collegio, che da sempre appassiona migliaia di telespettatori e che è giunto alla sua terza e imperdibile edizione. Ma cosa succederà nella quinta puntata di stasera, che continua ad essere ambientata nel 1958 nel convitto? I ragazzi riusciranno a catapultarsi in quella realtà, lontana dai social e dai telefoni, e ad apprendere?

Il ministro dell’Istruzione e la telefonata ai ragazzi de Il Collegio

La puntata di stasera, la quinta della settima edizione, si aprirà con una telefonata da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, che annuncerà una sorpresa molto speciale per i ragazzi. Per alcuni di loro, però, arriverà il momento di provare a rimediare al rendimento scolastico, che è sotto la sufficienza. Chi riuscirà nell’impresa?

La gita e cosa succederà

Ma non finisce qui. Il Preside manderà in gita i ragazzi, ma non tutti riusciranno a ottenere questo premio. Fuori dal collegio, i ragazzi riscopriranno la liberà, tra scontri, gelosie e confessioni attorno a un falò. Intanto, le lezioni proseguiranno e ce ne sarà una sulle nuove tendenze dell’arte contemporanea e sul pittore Jackson Pollock.

Ci saranno sospensioni?

Risate e divertimento sì, ma anche momenti duri e difficili. Ci saranno sospensioni? Qualcuno dei ragazzi verrà eliminato e mandato a casa? Non ci resta che scoprirlo seguendo la puntata di stasera, che prenderà il via alle 21.20 su Rai 2.