Il Collegio 7, chi è stato eliminato ieri sera? Cosa è successo martedì 1 novembre

Martedì 1 Novembre si è svolto il nuovo episodio de “Il Collegio 7”, il docu-reality che vede un gruppo di studenti catapultati all’interno di un Istituto di fine Anni ’50. La quarta puntata è stata quella dedicata alle verifiche, anche per dare una seconda possibilità a quei ragazzi che fino adesso non hanno brillante per studio e risultati all’interno del reality show. Inoltre, il Preside dell’Istituto ha deciso di organizzare una giornata per festeggiare il decennale della Costituzione, magari riflettendo sui principi fondamentali che la compongono.

Cosa succede nella nuova puntata de Il Collegio 7?

Questo, un modo anche per far conoscere la Carta Costituzionale ai ragazzi, di cui molti ignorano anche la conoscenza dell’Inno. Un’iniziativa che però si mostra efficace, coi giovani studenti, tra i 14 e i 17 anni, che si appassionano ai temi legati ai diritti. Inoltre, anche un momento di riflessione stile cineforum, con il commento alla pellicola “Pane, amore e fantasia”, opera pilastro del cinema italiano del regista Luigi Comencini con le leggendarie interpretazioni di Vittorio De Sica (quattro volte Premio Oscar con “Sciuscià”, “Ladri di biciclette”, “Ieri, oggi, domani” e “Il giardino dei Finzi Contini”) e Gina Lollobrigida (nel 1956 David di Donatello con “La donna più bella del mondo”).

Oltretutto, ai ragazzi viene fatto ascoltare il brano “Volare” del maestro Domenico Modugno, con la canzone che si può considerare una colonna portante della musica italiana. I ragazzi, di cui molti ignoravano l’esistenza del pezzo, mostrano di apprezzare molto il leggendario motivetto musicale. Alle belle iniziative proposte dal Preside, ci sono ancora dei ragazzi che continuano a trasgredire le regole o addirittura non studiare per le verifiche. Tutto ciò, ben coscienti come tale sfacciataggine possa costargli il posto all’interno de “Il Collegio 7”. Il programma ha debuttato il 18 ottobre e va in onda tutti i martedì su Rai2 in prima serata, per un totale di otto puntate. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay.