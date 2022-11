Il Collegio 7, anticipazioni 1 novembre: ospiti ed eliminati, cosa vedremo stasera

Ci siamo, manca poco al puntuale appuntamento, su Rai 2 a partire dalle 21.20, con i ragazzi del Collegio. Arrivato alla sua settima edizione, la particolarità di quest’anno è che gli alunni sono catapultati dritta dritti in un’altra epoca! Siamo infatti nel 1958, un periodo importante per l’Italia, che uscita dal secondo conflitto mondiale stava gradualmente risalendo la china. Ma cosa vedremo nella puntata che andrà in onda questa sera? Ecco qualche piccola anticipazione.

Il Collegio 7, cosa vedremo questa sera?

Per festeggiare il decennale della Costituzione, il preside organizza una giornata speciale invitando i collegiali a riflettere sui suoi principi fondamentali. Ma i problemi purtroppo non mancano e qualcuno fa infatti fatica anche a cantare l’inno. Invece, il tema dei diritti appassiona i ragazzi diventando una possibilità sia per scoprire qualcosa di nuovo sia per svelare i propri ideali. Insomma, quello che si apprestano a vivere i ragazzi sarà un momento di confronto costruttivo.

La verifica di metà percorso

Incombe, intanto, la verifica di metà percorso. I momenti di tensione fra gli stessi collegiali non tardano ad arrivare e non tutti i ragazzi sono certi di poter proseguire la propria esperienza con i compagni. I voti, infatti, parlano decisamente chiaro. Inoltre, tra chi tradisce la fiducia concessa, chi vuole trasgredire le regole e chi ha poca voglia di aprire i libri, per i ragazzi si profilano dei momenti difficili.