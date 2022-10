Il Collegio 7, anticipazioni terza puntata: cast e cosa vedremo stasera in tv

Dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, è tutto pronto per la terza e imperdibile puntata de Il Collegio, il reality di Rai 2 giunta alla sua settima edizione. Protagonisti, come sempre, venti ragazzi, tutti tra i 14 e i 17 anni, che sono stati catapultati in un’altra realtà, nel 1958, lontani da social e telefoni. Ma cosa succederà stasera? Ci saranno le prime sospensioni?

Colpi di scena a Il Collegio 7

Colpi di scena, crisi, ribellioni e un nuovo arrivo. Tutto questo accadrà stasera, nella terza puntata del Collegio. Qualche allievo dovrà assumersi la responsabilità delle proprie azioni e cominceranno i primi contraccolpi per la disciplina e lo studio. Tra pianti e tensioni. Le due classi continueranno a vivere la loro rivalità, ma un professore renderà tutto più difficile: è in arrivo, infatti, la titolare della cattedra di Storia e Geografia. E la sorpresa lascerà a bocca aperta tutti.

Le lezioni di stasera

Sceneggiati in tv in bianco e nero, lezioni di dattilografia col prof. Zilli, incontri emozionanti. Tutto questo al Collegio, con un colpo di scena alla fine della puntata che andrà a stravolgere gli equilibri del gruppo di collegiali del 1958.

Chi sono i concorrenti

Ma vediamo, ora, chi sono i concorrenti di questa settima stagione de Il Collegio. Ecco tutti i nomi: