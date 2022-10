Il Collegio 7, anticipazioni prima puntata 18 ottobre 2022: cast concorrenti, professori, dove è ambientato

Finalmente ci siamo: dopo lo slittamento e la decisione di posticipare il debutto, oggi su Rai 2 andrà in onda la prima e imperdibile puntata del Collegio, il reality che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. In occasione del debutto, il programma andrà in onda per ben due volte a settimana: questa sera e mercoledì 19 ottobre. Poi tutto ritornerà alla normalità e l’appuntamento sarà ogni martedì, per 8 serate complessive.

In che anno e dove è ambientata la settima stagione de Il Collegio

Quest’anno i protagonisti e gli spettatori verranno catapultati negli anni ’50 e i giovani concorrenti dovranno lasciare le famiglie, i social e il telefono per vivere nel 1958. La location è sempre la stessa: il reality è stato girato nel Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone.

Nino Frassica e tutte le novità

La prima novità di questa edizione è la voce narrante di Nino Frassica, che accompagnerà il racconto delle avventure dei venti protagonisti, tra sconti, simpatie, gite fuori dal convitto. Ma non solo. Altra novità è la presenza di due sezioni: i collegiali, per la prima volta, saranno divisi in due classi separate, la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale.

Chi sono i professori

Ci saranno i soliti docenti, ma anche new entry. E non mancheranno le sorprese, che andranno a scombussolare la vita dei giovani studenti. Tra sorprese e lezioni.

Chi sono i concorrenti de Il Collegio 7: i nomi

Ma vediamo, ora, chi sono i concorrenti di questa settima stagione de Il Collegio. Ecco tutti i nomi: